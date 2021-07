Ponad 2 tysiące absolwentów szkół podstawowych chce się uczyć w Dąbrowie Górniczej. Rekordowe zainteresowanie, ilu uczniów się ucieszy?

- Trzymam kciuki za wszystkich, którzy zamierzają się uczyć w naszym mieście. To dobry wybór – podkreślił prezydent Dąbrowy Górniczej.

Jak się okazało najwięcej chętnych złożyło aplikacje do Technicznych Zakładów Naukowych a wśród liceów najpopularniejsze było I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego.

- 2049 uczennic i uczniów zgłosiło chęć nauki w dąbrowskich szkołach średnich. 1185 z nich zostało zakwalifikowanych do klas pierwszych. To więcej niż absolwentów szkół podstawowych, których mamy w tym roku w Dąbrowie Górniczej 966 – poinformował Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Ostateczną liczbę absolwentów szkół podstawowych w Dąbrowie Górniczej i innych miastach naszego regionu, którzy rozpoczną we wrześniu naukę w dąbrowskich szkołach średnich, poznamy po najbliższym weekendzie, a więc w poniedziałek 2 sierpnia. Do najbliższego piątku 30 lipca uczniowie muszą bowiem potwierdzić chęć zadeklarowanej nauki w wybranej szkole, do której zostali wstępnie zakwalifikowani.