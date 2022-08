„Poskromienie złośnicy” Teatru Zagłębia z nagrodą dziennikarzy za najlepszy polski spektakl prezentowany na 26. Festiwalu Szekspirowskim

Jak czytamy w uzasadnieniu werdyktu jury:

- Nagrodę dziennikarzy za najlepszy polski spektakl prezentowany na 26. Festiwalu Szekspirowskim przyznano dla „Poskromienia złośnicy” (w reżyserii Jacka Jabrzyka) Teatru Zagłębia w Sosnowcu za przedstawienie, w którym połączono emancypacyjny gest trzech aktorek – Natalii Bieleckiej, Adrianny Maleckiej i Mirosławy Żak – z intrygującym i krytycznym podejściem do utworu, którego wymowa jest dziś bardzo problematyczna. To wyrazista, zespołowa wypowiedź, która otwiera przestrzeń do cały czas koniecznych dyskusji o ograniczanych prawach kobiet, osób LGBTQ+ i innych marginalizowanych grup.