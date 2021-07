Prognoza pogody na 22 lipca. Czwartek pogodny i ciepły dniem. W weekend wrócą upały TVN Meteo

Czwartek przyniesie nam na ogół pogodną aurę. Na zachodzie oraz na południowym wschodzie kraju możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C w Małopolsce do 25 st. C w Lubuskiem. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.