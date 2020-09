Przedpełski: Nazwa Korfanty International Airport będzie łatwa do wymówienia, w odróżnieniu od innych propozycji GOŚĆ DZ I RADIA PIEKARY

Jan Kiepura patronem Teatru Rozrywki w Chorzowie. Proponuje prezydent Sosnowca. Co pan sądzi?

Wydaje mi się to co najmniej dziwne, że patrona instytucji wojewódzkiej w Chorzowie proponuje prezydent Sosnowca.

Ślązak Korfanty będzie patronem lotniska w Zagłębiu. To może Zagłębiak Kiepura mógłby patronować instytucji kultury na Śląsku?

Wojciech Korfanty to jeden z sześciu naszych ojców niepodległości, postać bardzo zacna.