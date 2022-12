Przesolone, przepieprzone, za kwaśne? Jak uratować świąteczną potrawę kiedy dodaliśmy czegoś za dużo? Nadciągamy z pomocą!

W przedświątecznym biegu każdemu z nas może zdarzyć się pomyłka. Dorzuciłeś do wigilijnego dania bądź deseru zbyt dużo jednej z przypraw? Co teraz? Całe danie do kosza? Nic bardziej mylnego! To najgorszy ze sposobów. Nie trać czasu, pieniędzy i nerwów - zastosuj jedną ze wskazówek, które zebraliśmy dla Was w jednym miejscu! Przesolone? Zbyt kwaśne? Za dużo pieprzu? Zbyt słodki deser? Podpowiadamy jak poradzić sobie z niewielkim kuchennym problemem! Zerknij do naszej galerii.