Pszczyńscy policjanci odnaleźli w 2021 r. już prawie 200 osób. Zaginionych, ale przede wszystkim tych, które powinny być za kratami

Wydział Kryminalny w KPP w Pszczynie koncentruje swoją uwagę na zadaniach dotyczących zwalczania przestępstw. To także praca operacyjna, ukierunkowana na wykrywanie sprawców zabójstw, rozbojów, kradzieży z włamaniem, pojazdów i wielu innych. Wśród mundurowych tego wydziału są także tacy, którzy należą do Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób.

Zadaniem tych policjantów jest przede wszystkim odnajdywanie osób zaginionych oraz osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości. Na efekty ich pracy zawsze niecierpliwie oczekuje rodzina osoby zaginionej, a także pokrzywdzeni w wyniku przestępstw, których sprawca został wykryty, ale nie ponosi kary, ponieważ się ukrywa.

Od początku roku pszczyńscy poszukiwacze z sukcesem zakończyli 193 sprawy. Tylko w lipcu policjanci ustalili, gdzie przebywają i wykonali czynności w stosunku do 26 osób. Były to między innymi trzy osoby zaginione, które szczęśliwie wróciły do bliskich. Najwięcej wśród poszukiwanych jest jednak zdecydowanie tych, którzy powinni przebywać za kratami. Funkcjonariusze sprawdzają dokładnie wszystkie miejsca, w których mogą przebywać.