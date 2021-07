Puma Nubia z Jury wciąż przebywa w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie. Jak długo tam zostanie? red.

Puma Nubia do zoo w Chorzowie trafiła rok temu i miała pozostać tam jedynie na kwarantannę. Okazuje się jednak, że w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym jest do dziś i nie wiadomo, czy i kiedy się to zmieni. Zobaczcie, jak żyje puma Nubia w śląskim zoo.