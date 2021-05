Pyrzowice. Druga jezdnia S1 od Podwarpia do lotniska otwarta. Ekspresowa S1 w końcu jest tu dwupasmówką

Na ten dzień kierowcy czekali od dawna. Słynna „droga śmierci” w końcu jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa. Zamiast jednego pasa drogi w każdym kierunku od poniedziałku (17 maja) kierowcy mogą już do samego węzła Pyrzowice jechać bezpieczną dwupasmówką. Do dyspozycji kierowców są bowiem po dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz pas awaryjny . Droga ekspresowa w tym miejscu, w końcu jest ekspresowa naprawdę.

Jedna jezdnia S1 okazała się bardzo niebezpieczna

Przebudowę ekspresówki, a właściwie budowę drugiej jezdni tej bardzo kolizyjnej trasy, rozpoczęto w 2019 roku. Wcześniej, w 2006 roku, oddano drogę ekspresową jednojezdniową. Jak się okazało, choć było to znaczne ułatwienie dla kierowców jadących np. na lotnisko, to droga okazała się być bardzo niebezpieczna. Wyjątkowo często, w porównaniu do innych dróg ekspresowych w regionie, dochodziło tu do tragicznych w skutkach wypadków i kolizji. Ginęli ludzie. Ostatnia z takich tragedii zdarzyła się dokładnie miesiąc temu. Zginęła matka i jej trzymiesięczne dziecko.