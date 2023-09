Sensacyjny finał raciborskiej „debaty dwójek”, minister Jabłoński żąda wyjaśnień

Czy Gabriela Lenartowicz złamała prawo? Minister Paweł Jabłoński podczas tzw. „debaty dwójek” w Raciborzu ujawnił, niezgodne z prawem działania posłanki Gabrieli Lenartowicz, do których doszło w czasie pełnienia przez nią funkcji prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

19 września w Sali Kameralnej RCK RDK przy ul. Chopina 21 w Raciborzu, o godzinie 18 odbyło się spotkanie kandydatów do Sejmu RP w ramach tzw. „debaty dwójek”. W tym publicznym starciu na słowa udział wzięli posłanka Gabriela Lenartowicz z Koalicji Obywatelskiej i minister Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości. Gabrielę Lenartowicz do debaty zaprosił minister Jabłoński. Oboje kandydaci to najwyżej rozstawieni kandydaci do Sejmu RP pochodzący z powiatu raciborskiego. Debata została podzielona na cztery części. Najpierw pytania zadawali dziennikarze lokalnych mediów: raciborskich Nowin oraz Radia Vanessa. W drugiej części, uczestnicy debaty zadawali sobie pytania wzajemnie. Trzecią część spotkania wypełniły odpowiedzi dyskutantów na pytania zadawane przez publiczność zgromadzoną na widowni, a także na pytania nadesłane przez widzów śledzących debatę w mediach społecznościowych, transmitowana na żywo w portalu Nowiny.pl poprzez serwisy YouTube oraz Facebook.

W ostatniej części debaty politycy, konkurujący ze sobą w wyborach do Sejmu RP, mieli czas na swobodne wypowiedzi trwające nie dłużej niż trzy minuty, w których wskazali na najważniejsze zagadnienia programowe swoich ugrupowań, a także dotychczasowe osiągnięcia i działania na rzecz społeczności lokalnej. W trakcie trwania drugiej rundy debaty, w której dyskutanci zadawali sobie wzajemnie pytania, minister Jabłoński zapytał posłankę Lenartowicz o jej działalność w czasie pełnienia funkcji prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Min. Jabłoński zapytał, czy to prawda, że pani poseł w czasie pełnienia funkcji prezesa była jednocześnie członkiem rady nadzorczej jednej z firm, która była beneficjentem programów finansowanych przez WFOŚRiGW w Katowicach i czy pani poseł pobierała z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej spółki wynagrodzenie. Padło również pytanie, czy to prawda, że pani poseł, będąc prezesem Funduszu podpisywała umowy z firmą, w której piastowała funkcję członka rady nadzorczej?

Gabriela Lenartowicz niestety, na zadane pytania odpowiedziała szczątkowo, marginalizując postawione przez ministra Jabłońskiego w pytaniu wątpliwości prawne.

Idąc śladem postawionych przez ministra Pawła Jabłońskiego pytań, przeprowadziliśmy błyskawicznie redakcyjne śledztwo. Sprawdziliśmy ogólnodostępne dokumenty, dotyczące postawionych przez ministra pytań. Z dokumentacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika, iż pani poseł Gabriela Lenartowicz w 2008 została powołana na prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Stanowisko to zajmowała do 2014 r., była także przewodniczącą krajowego konwentu prezesów WFOŚiGW. W 2014 r. ponownie z powodzeniem wystartowała do sejmiku śląskiego, zdobywając ponad 21 tys. głosów. 1 grudnia 2014 objęła funkcję członka zarządu województwa odpowiedzialnego m.in. za regionalny program operacyjny. 2 lipca 2015 została powołana na stanowisko drugiego wicewojewody śląskiego. Będąc prezesem Funduszu, została jednocześnie powołana do rady nadzorczej Baterpol sp. z o.o. w Katowicach. Funkcję członka zarządu pełniła od 31 grudnia 2010 r., do 3.10. 2014 r., a potem jeszcze w okresie od 27.11.2014 r. do 16.12.2014 r. Będąc członkiem rady nadzorczej powyższej firmy pobierała wynagrodzenie w wysokości 2200 zł miesięcznie.

Firma Baterpol sp. z o.o. w 2010 roku została przekształcona w Spółkę Akcyjną. Jej jedynym udziałowcem była wówczas firma Polski Cynk Sp. z o.o. W grudniu 2010 roku podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników została powołana rada nadzorcza nowo przekształconej spółki. W skład rady nadzorczej weszła wówczas ówczesna prezes WFOŚiGW w Katowicach Gabriela Lenartowicz. Z dokumentacji Funduszu wynika, że firma Baterpol zawarła z WFOŚiGW w Katowicach w 2010 r. kilka umów. Między innymi na budowę instalacji do gospodarczego wykorzystania szkła kineskopowego i innych odpadów zawierających ołów o koncentracji poniżej 50%, otrzymując pożyczkę w wysokości 3 500 000 zł na zakup specjalistycznego urządzenia do zbierania pyłów ołowionośnych, otrzymując tym razem 468000 zł pożyczki oraz na zakup pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki akumulatorów i baterii na terenie województwa śląskiego, tym razem za 801 000 zł.

O podpisaniu umów z 2010 r., z prywatną firmą decydowała prezes WFOŚiGW w Katowicach Gabriela Lenartowicz, stając się w grudniu 2010 r. członkiem rady nadzorczej tejże firmy. Natomiast 2013 r. prezes Lenartowicz podjęła decyzje o przyznaniu kolejnych kilku pożyczek i subwencji dla firmy Baterpol w wysokości, kolejno, 112 140 zł, 93 600 zł, 2 133 532,75 zł. Pożyczki te, decyzją Prezesa WFOŚiGW w Katowicach zostały później umorzone.

Pani Gabriela Lenartowicz pełniąc funkcję prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w latach 2008-2014 była jednocześnie członkiem rad nadzorczych w Regionalnym Funduszu Ekorozwoju SA, firmie Ekofol SA w Bytomiu (w likwidacji), spółce "Baterpol" sp. z o.o., oraz po przekształceniu Baterpol SA. Powstaje zatem pytanie, czy takie działania były i są zgodne z prawem? Czy w takim przypadku nie doszło jednak do wykroczenia poza granice prawa? Czy w takiej sytuacji nie zostało wykorzystane zajmowane stanowisko prezesa Funduszu, by przyznać preferencyjne finansowanie dla działań inwestycyjnych firmie, z którą wówczas pani prezes była związana stosunkiem pracy lub umową cywilno-prawną? W chwili publikacji niniejszego materiału postawione pytania pozostawiamy otwarte i poddajemy je pod publiczną dyskusję i osąd, chociażby Państwowej Komisji Wyborczej.

