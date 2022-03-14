Серія 2. Про наболіле. У росії відтепер «сухий закон»? O bólu. Czy od teraz w Rosji będzie „suche prawo”?

Тихонечко, під шумок сталося чергове загострення санкційної війни, що зачіпає чи не кожного дорослого росіянина. Ні, не про валюту, яку російський Центробанк посадив під нові заборони, — ця тема вже відіграна і пережита. Тут гірше. Удар — по «святому» і навіть «сакральному».

По «рідкій валюті».

У Росії раптово і різко виросли ціни на ... горілку. Почалося все зі спеціалізованих алкомаркетів типу "К&Б", а продовжилося вже у винних відділах звичайних "П'ятірочок" з "Перекрестками".

Власне, про подорожчання алкоголю його дистриб'ютори заговорили відразу після першого раунду санкцій. Першими відреагували на зміну ситуації найбільші російські імпортери - Simple Group та Ladoga. Вони ще на початку березня заявили, що «коригують ціни на продукцію у зв’язку з поточною економічною ситуацією» в Росії. Але йшлося переважно про імпорт. За словами її представників, перегляд цінників планувався ще у січні у зв'язку з підвищенням відпускних цін постачальників через неврожай винограду в Європі, зростання вартості компонентів продукції та збільшення транспортних витрат. Але насправді «заплановане раніше планове підвищення цін наклалося на необхідність їх коригування у зв'язку з поточною зміною курсу валют, і це призвело до того, що на окремі товарні позиції... сукупне підвищення ціни виявилося більшим».