Siłacz z Tarnowskich Gór mistrzem świata. Seweryn Kononiuk triumfował w kategorii masters ZDJĘCIA

Kononiuk uzyskał w trójboju znakomity wynik 600 kg. Na ten wspaniały rezultat złożyły się 220 kg w przysiadzie ze sztangą, 150 kg w wyciskaniu leżąc i 230 kg w martwym ciągu. Mimo pandemii w MŚ w Pabianicach wystartowali zawodnicy z piętnastu krajów.

- To nie pierwszy mój sukces. We wrześniu 2019 roku zdobyłem wicemistrzostwo Polski Federacji WPC, a dwa miesiące później wywalczyłem złoty medal na mistrzostwach Europy federacji WPA w kategorii do 100 kg masters (weteran). W 2020 roku zmuszony byłem przerwać starty z powodu kontuzji barku, ale teraz stanąłem na najwyższym stopniu podium MŚ federacji WPA - powiedział Seweryn Kononiuk.