Сілезький університет – приклад для наслідування. (Uniwersytet Śląski jako przykład uczelni intensywnie działającej na rzecz Ukrainy)

Сілезький університет в місті Катовіце, став прикладом навчального закладу, котрому важливо запевнити для студентів не тільки високоякісну освіту, але також безпеку і підтримку. Зараз університет проводить три головні збірки для українців. Перша з них – це збір необхідних продуктів, речей та коштів, для осіб, що приїхали до Польщі і потребують допомоги, друга – це збір коштів, щоб запевнити фінансову підтримку студентам та їх родинами, котрі опинилися у важкій матеріальній ситуації, спровокованій жорстокою війною. Також, третій збір коштів проводиться для лікарні у місті Хмельницький. Збір має стати відповіддю на звернення працівників медичного закладу, який наразі перебуває в особливо складній ситуації. З отриманих звітів чітко зрозуміло, що медичним працівникам закладу не вистачає базових матеріалів для роботи та надання допомоги. В лікарні щоденно рятують життя поранених військових, невинних жертв та кожного, хто бореться за волю України. Пункт прийому допомоги для України. знаходиться на вулиці Bankowa 12 (ректорат університету) у місті Катовіце і працює цілодобово.
Сілезький університет також надає безкоштовні місця для біженців у студентських гуртожитках. Ректор університету особисто звільнив з оплати за гуртожиток у березні, всіх студентів, що мають українське громадянство. Також, у відповідь на звернення студента, вищий навчальний заклад, надає одноразову фінансову допомогу для кожного, хто її потребує, у розмірі 1500 злотих.
Щоб забезпечити комфортне перебування і швидку адаптацію, для осіб, котрі приїхали, викладачі універститету огранізували безкоштовні курси польської мови.
Безкоштовна психологічна підтримка також є одним із ключових елементів, необхідних для людей, котрі залишаючи свої домівки, переборовши страх невідомого, приїхали з обстріляних російською армією міст і сіл, щоб вижити.
Окрім цього, Сілезький університет підтримує і фінансує різноманітні ініціативи студентів, котрі готові їх реалізовувати, задля підтримки України. Так, 11 березня, у ректораті був проведений благодійний концерт «STUDENCI UŚ DLA UKRAINY».
Ініціаторами ідеї стали студенти спеціальності «Międzynarodowe Studia Nauk Politycznych i Dyplomacji», котрі разом з директором напрямку - пані доктор Ренатою Янковською, доклали неймовірних зусиль, щоб концерт пройшов на високому рівні і приніс якнайбільшу користь. Під час концерту виступали різноманітні юні таланти, говорили промови студенти університету, а також був проведений благодійний аукціон, а вторговані кошти будуть переказані на підтримку України. Спільними зусиллями, за вечір вдалося зібрати близько 22 тисяч злотих фінансової підтримки.
Сілезький університет демонструє героїчну поставу в такий важкий для України час і зараз є прикладом для наслідування для інших університетів Польщі і цілого світу.
Разом – ми сила!
Solomiia Mykytsei
[email protected]
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