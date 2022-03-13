Сілезький університет – приклад для наслідування. (Uniwersytet Śląski jako przykład uczelni intensywnie działającej na rzecz Ukrainy)

Сілезький університет в місті Катовіце, став прикладом навчального закладу, котрому важливо запевнити для студентів не тільки високоякісну освіту, але також безпеку і підтримку. Зараз університет проводить три головні збірки для українців. Перша з них – це збір необхідних продуктів, речей та коштів, для осіб, що приїхали до Польщі і потребують допомоги, друга – це збір коштів, щоб запевнити фінансову підтримку студентам та їх родинами, котрі опинилися у важкій матеріальній ситуації, спровокованій жорстокою війною. Також, третій збір коштів проводиться для лікарні у місті Хмельницький. Збір має стати відповіддю на звернення працівників медичного закладу, який наразі перебуває в особливо складній ситуації. З отриманих звітів чітко зрозуміло, що медичним працівникам закладу не вистачає базових матеріалів для роботи та надання допомоги. В лікарні щоденно рятують життя поранених військових, невинних жертв та кожного, хто бореться за волю України. Пункт прийому допомоги для України. знаходиться на вулиці Bankowa 12 (ректорат університету) у місті Катовіце і працює цілодобово.

Благодійний концерт - STUDENCI UŚ DLA UKRAINY Dagmara Dąbek

Сілезький університет також надає безкоштовні місця для біженців у студентських гуртожитках. Ректор університету особисто звільнив з оплати за гуртожиток у березні, всіх студентів, що мають українське громадянство. Також, у відповідь на звернення студента, вищий навчальний заклад, надає одноразову фінансову допомогу для кожного, хто її потребує, у розмірі 1500 злотих.

Щоб забезпечити комфортне перебування і швидку адаптацію, для осіб, котрі приїхали, викладачі універститету огранізували безкоштовні курси польської мови.

Безкоштовна психологічна підтримка також є одним із ключових елементів, необхідних для людей, котрі залишаючи свої домівки, переборовши страх невідомого, приїхали з обстріляних російською армією міст і сіл, щоб вижити.

Окрім цього, Сілезький університет підтримує і фінансує різноманітні ініціативи студентів, котрі готові їх реалізовувати, задля підтримки України. Так, 11 березня, у ректораті був проведений благодійний концерт «STUDENCI UŚ DLA UKRAINY».