Благодійний концерт „Miasto Nauki Ukraine”. Koncert „Miasto Nauki Ukraine”

У рамках благодійного концерту, окрім мистецьких виступів, відбулися й інші заходи, у тому числі й наукові. У них брали участь дорослі та діти. Захід розрахований на людей різного віку.

Учасники також були частиноюу наукових демонстрацій та слухали дебати, під час яких обговорювалися проблеми, пов’язані з перебуванням біженців у Польщі та ефективні методи їх забезпечення, як матеріальні, так і психологічні

Кожен, хто відвідає захід, може надати допомогу кількома різними способами:

· пожертвувавши гроші на основну кампанію збору коштів, яку проводить Сілезький Університет на сайті zrzutka.pl. Збір працює весь час;

· здійснивши платіж за акцію збору коштів через платіжні термінали, доступні на території концерту, або за допомогою QR-кодів, які будуть розташовані на території заходу, спрямовують користувача на веб-сайт вищезгаданого збору коштів на сайті zrzutka.pl;

· шляхом участі в благодійному аукціоні, на який попередньо будуть передані предмети, у тому числі: художні роботи студентів та працівників;