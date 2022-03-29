Благодійний концерт „Miasto Nauki Ukraine”. Koncert „Miasto Nauki Ukraine”

У рамках благодійного концерту, окрім мистецьких виступів, відбулися й інші заходи, у тому числі й наукові. У них брали участь дорослі та діти. Захід розрахований на людей різного віку.
Учасники також були частиноюу наукових демонстрацій та слухали дебати, під час яких обговорювалися проблеми, пов’язані з перебуванням біженців у Польщі та ефективні методи їх забезпечення, як матеріальні, так і психологічні
Кожен, хто відвідає захід, може надати допомогу кількома різними способами:
· пожертвувавши гроші на основну кампанію збору коштів, яку проводить Сілезький Університет на сайті zrzutka.pl. Збір працює весь час;
· здійснивши платіж за акцію збору коштів через платіжні термінали, доступні на території концерту, або за допомогою QR-кодів, які будуть розташовані на території заходу, спрямовують користувача на веб-сайт вищезгаданого збору коштів на сайті zrzutka.pl;
· шляхом участі в благодійному аукціоні, на який попередньо будуть передані предмети, у тому числі: художні роботи студентів та працівників;
Концерт “Місто науки в Україні” мав змішаний характер – частина події була проведена на відкритому повітрі, а частина у будівлі гуманітарного факультету Сілезького Університету. Благодійна акція тривала кілька годин, а окрім мистецьких виступів глядачі могли відвідати такі заходи:
· виступ польсько-української команди Dagadana на даху гуманітарного факультету Сілезького Університету,
· концерт у темряві сліпої піаністки Каї Косовської в поєднанні з благодійним аукціоном,
· цикл концертів академічних колективів, підготовлениз студентами, докторантами та співробітниками,
· дебати науковців про поточну ситуацію в Україні та можливі сценарії розвитку України, Польщі та інших європейських країн,
· зона консультування та підтримки – безкоштовні психологічні та юридичні консультації, кар’єрні консультації та консультаційний пункт для кандидатів на навчання з України,
· наукове містечко та цікавинки для дорослих і дітей – зона наукових демонстрацій за стандартною формулою стендів на Сілезькому Науковому Фестивалі KATOWICE,
· ніч настільних, спортивних ігор та інших заходів, що об’єднують студентів і співробітників,
25 marca 2022 roku na dachu Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego oraz w plenerze odbył się koncert charytatywny „Miasto Nauki Ukrainie”. Сelem wydarzenia realizowanego przez 7 uczelni publicznych wchodzących w skład konsorcjum Europejskiego
Miasta Nauki Katowice 2024 było wsparcie zbiórki finansowej prowadzonej na potrzeby studentów z Ukrainy i ich rodzin.
Solomiia Mykytsei [email protected]
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