Головне з розмови західних політиків з Путіним. Najważniejsza jest rozmowa zachodnich polityków z Putinem

"Президент Еммануель Макрон та канцлер Олаф Шольц у розмові з президентом Володимиром Путіним наполягали на терміновій необхідності зняття блокади з Одеси, щоб дозволити експорт українських зернових Чорним морем та уникнути світової продовольчої кризи", - йдеться у комюніке Єлисейського палацу за підсумками телефонних переговорів.
У відповідь політики отримали запевнення Путіна, що він хоче дозволити експорт зерна з України, особливо по морю. Президент РФ також пообіцяв, що відкриття мінного поясу, закладеного для захисту українських портів, щоб дозволити експорт зерна морським транспортом, не використовуватиметься Росією для наступальних дій. Про це повідомляє сайт федерального уряду Німеччини.
"Канцлер, президент Макрон та президент Путін погодилися з центральною роллю Організації Об'єднаних Націй у досягненні та реалізації угоди з цього питання", – додає уряд Німеччини.
"Канцлер і президент Франції закликали до негайного перемир'я і виведення російських військ. Вони закликали президента Росії піти на серйозні прямі переговори з президентом України і знайти дипломатичне вирішення конфлікту", – зазначив у своєму повідомленні офіційний представник федерального уряду Штеффен Хебестрайт.
Президенти також закликали Путіна до покращення гуманітарного становища цивільних. Єлісейський палац також повідомив про прохання політиків звільнити близько 2500 захисників «Азовсталі» в Маріуполі.
Що ж до переговорів між Кремлем та Києвом: на сайті уряду Німеччини йдеться, що в ході переговорів канцлер ФРН та президент Франції закликали до негайного перемир’я та виведення російських військ, а також закликали президента Росії піти на прямі переговори з президентом України та знайти дипломатичне вирішення конфлікту.
Російські пропагандисти опублікували ніби то заяву Путіна на цю тему, де йдеться про те, що лідер РФ зовсім не проти переговорів з Україною. Тільки ось, як і зазвичай, забули додати важливе уточнення – така позиція передбачає виконання українською стороною всіх російських ультиматумів, в тому числі територіальне питання й питання суверенітету України.
Prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz przeprowadzili w sobotę długą rozmowę z Władimirem Putinem. Rozmowа z Putinem zostałа zainicjowanа przez Scholza i Macrona i trwałа około 80 minut. Głównym tematem była wojna toczona przez Rosję na Ukrainie.
Prezydenci wezwali też Putina do poprawy sytuacji humanitarnej ludności cywilnej. Pałac Elizejski ogłosił również prośbę polityków o uwolnienie około 2500 obrońców Azovstal w Mariupolu.
Kateryna Yakovleva
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