Головне з розмови західних політиків з Путіним. Najważniejsza jest rozmowa zachodnich polityków z Putinem

"Президент Еммануель Макрон та канцлер Олаф Шольц у розмові з президентом Володимиром Путіним наполягали на терміновій необхідності зняття блокади з Одеси, щоб дозволити експорт українських зернових Чорним морем та уникнути світової продовольчої кризи", - йдеться у комюніке Єлисейського палацу за підсумками телефонних переговорів.

У відповідь політики отримали запевнення Путіна, що він хоче дозволити експорт зерна з України, особливо по морю. Президент РФ також пообіцяв, що відкриття мінного поясу, закладеного для захисту українських портів, щоб дозволити експорт зерна морським транспортом, не використовуватиметься Росією для наступальних дій. Про це повідомляє сайт федерального уряду Німеччини.

"Канцлер, президент Макрон та президент Путін погодилися з центральною роллю Організації Об'єднаних Націй у досягненні та реалізації угоди з цього питання", – додає уряд Німеччини.

"Канцлер і президент Франції закликали до негайного перемир'я і виведення російських військ. Вони закликали президента Росії піти на серйозні прямі переговори з президентом України і знайти дипломатичне вирішення конфлікту", – зазначив у своєму повідомленні офіційний представник федерального уряду Штеффен Хебестрайт.