Геоцид народу України. Ludobójstwo ukraińskiego narodu

Зокрема у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.

Воєнною розвідкою України неодноразово фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області. Роботу мобільного крематорію противника зафіксовано у м. Новоайдар Луганської області.

Також, ЗС росії використовують мобільні крематорії для знищення тіл російських військовослужбовців, з метою приховування реальної кількості своїх солдатів, які загинули в ході російської агресії проти України та відмови у виплатах сім’ям загиблих росіян.

Дії російської армії підпадають під визначення “геноцид” відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

12 квітня президент США уперше назвав дії російської армії геноцидом . "Я назвав це геноцидом, тому що стає все зрозуміліше, що Путін просто намагається знищити навіть ідею, що можна бути українцем, і докази цього все збільшуються", - наголосив він. Байден повідомив, що уряд США доручить юристам вирішити на міжнародному рівні, чи кваліфікуються дії РФ як геноцид, але наголосив, що особисто для нього це видається саме геноцидом. Раніше Байден неодноразово заявляв, що вважає Путіна "воєнним злочинцем", "кровожерним диктатором", "головорізом". Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що визнання дій російської армії геноцидом примусять РФ сісти на лаву підсудних.