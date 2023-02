Śląsk: weterynarz ze Skrzyszowa uległ wypadkowi w Kolumbii. Andrzej Koziej potrzebuje pomocy. Ruszyła zbiórka na dalsze leczenie

- Z daleka to niewysoki, dość korpulentny facet w średnim wieku, jak wielu innych. Ma jednak wyjątkową supermoc - wielkie serducho, o wiele większe niż on sam, dzięki któremu robi całą masę niesamowitych rzeczy – zaznaczają żona Hania, córka Julka i siostra Lena.

To wspaniały, opiekuńczy mąż, tata i brat oraz roześmiany wujek

- Choć jest uparciuchem, wszędzie zostawia strzykawki i często sam jeden śmieje się z własnych żartów, jego opiekuńczość, zaradność i ciepło sprawiają, że absolutnie wszyscy czują do niego sympatię. Od 10 lat Andrzej realizuje swoje wielkie marzenie - latanie na paralotni. Jest ostrożnym pilotem, szkoli się, dba o sprzęt, nie forsuje granic; cieszy go piękno widoków i wolność, jaką daje latanie – podkreślają najbliżsi.

Tutaj można wpłacić pieniądze dla weterynarza ze Skrzyszowa ANDRZEJA KOZIEJA

2 lutego 2023 Andrzej uległ poważnemu wypadkowi na swoich wymarzonych wakacjach paralotniarskich w Kolumbii - był zmuszony do awaryjnego lądowania, które zakończyło się tragicznie: strzaskany krąg L1, złamany krąg L2, uszkodzenie rdzenia w stopniu B w skali ASIA i porażone nerwy, początkowo brak czucia w nogach. Dzięki pomocy kolegów i świadków wypadku, Andrzej został sprawnie przewieziony do kliniki w Cali, gdzie odbyła się skomplikowana operacja ratująca jego życie i kręgosłup. Operacja przebiegła pomyślnie, stan Andrzeja jest stabilny, czucie powoli wraca i lekarze dają mu szanse na powrót do formy - jeszcze nie wiemy, jak duże. Nie wiemy, czy będzie samodzielnie chodził ani czy wróci do weterynarii, która jest głównym źródłem utrzymania jego rodziny. W tej chwili wymaga stałej asysty medycznej a lekarze robią wszystko, by przywrócić pracę nóg. Przed Andrzejem - miesiące bolesnej rehabilitacji.