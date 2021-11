Śląskie Motocyklistki 2022. Już od 4 grudnia będziemy mogli kupić wyjątkowy charytatywny kalendarz

Śląskie Motocyklistki 2022. Wyjątkowy kalendarz charytatywny już gotowy

Już na początku grudnia premierę będzie mieć wyjątkowy kalendarz, na który czeka mnóstwo Polaków, a szczególnie ci, których pasją jest motoryzacja. Charytatywny kalendarz Śląskie Motocyklistki 2022 jest już gotowy. Kupując go, znów będziemy mogli wesprzeć szczytny cel.

- Chciałyśmy, żeby w tym roku w naszym kalendarzu było kolorowo. Rok wcześniej zrobiłyśmy czarno-biały kalendarz. Dostałyśmy potem mnóstwo komentarzy, że kolor to jest to, na co się fajnie patrzy. Chciałyśmy więc, żeby tegoroczny kalendarz był mocno kolorowy, czasem nawet przesadzony - powiedziała Katarzyna Pietraszewska, wiceprezes Stowarzyszenia Śląskie Motocyklistki.

W tym roku zdjęcia do kalendarza powstawały w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach, w Muzeum Ognia w Żorach oraz na złomowisku Auto Złom Kapustka w Chełmku Śląskim. W powstawaniu okładki uczestniczył Marian Folga, nagradzany na różnych mistrzostwach świata bodypainter z Jaworzna. Za zdjęcia do kalendarza odpowiadał Marcin Wójcik. W kalendarzu możemy zobaczyć 24 lub 25 kobiet - organizatorki nie zdradzają jeszcze, czy motocyklistka z okładki znalazła się także na zdjęciu w kalendarzu i chcą, żeby to była niespodzianka.