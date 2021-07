Sławków. Samochód ciężarowy uderzył w rozdzielnik gazu na stacji paliw. Przejechał przez cztery pasy. Ewakuowano blisko 50 osób

Konieczna była ewakuacja blisko 50 osób - wszystkich przebywających na stacji, a także w samochodach na parkingu. Samochód ciężarowy, z nieznanych przyczyn zjechał na stację, przecinając także cztery pasy ruchu drogi DK94.

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, iż kierowca samochodu ciężarowego marki Renault udał się na parking przy ulicy Strzemieszyckiej, by odpocząć. Podczas, gdy odpoczywał, pojazd z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z miejsca parkingowego, przetoczył się przez cztery pasy ruchu drogi DK94, wjechał na teren stacji Orlen i najechał na rozdzielnik gazu. Doszło do jego rozszczelnienia. Konieczna była ewakuacja blisko 50 osób. Były to osoby przebywające na stacji paliw, ale i w samochodach na parkingu - powiedział nam st. sierż Marcin Szopa, rzecznik KPP w Będzinie.