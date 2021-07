Sławków. "Straż pożarna czy wy jesteście normalni?" Kuriozalny wpis internautki Piotr Chrobok

Internautka była oburzona nocnym wyjazdem na akcję strażaków. arc.

Nie przebierając w słowach odniosła się w sieci do nocnego przejazdu straży pożarnej internautka. Kobieta zarzuciła w nim strażakom, że w środku nocy jechali do akcji z włączonymi sygnałami dźwiękowymi budząc śpiących mieszkańców. Tymczasem strażacy tłumaczą, że to normalne procedury.