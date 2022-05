Świetne miejsce na spacer w Beskidach. Jest pięknie na szlaku niebieskim z Wapienicy na Błatnią. Zobaczcie ZDJĘCIA

Beskidy. Niebieskim szlakiem na Błatnią z Wapienicy

Na początku szlak niebieski prowadzi leśną ścieżką, która wydawać się może dość niepozorna. Jest to jednocześnie Ścieżka Przyrodniczo-Leśna „Wapienica”. Idąc tą trasą dojdziemy do Zapory im. Ignacego Mościckiego w Wapienicy, czyli jeziorka Wielka Łąka, które wybudowano w latach 1929-1932.

Dojdziemy do Palenicy (688 m n.p.m.), gdzie można zrobić sobie przerwę i odpocząć na ławeczce. Nieco dalej znajduje się drugi na tej trasie szczyt o nazwie Kopany (690 m n.p.m.). Jest on całkowicie zarośnięty, a zwłaszcza teraz jest tam zielono, gdy wiosna zbudziła się do życia.

Dalej prowadzą nas tereny leśne aż do szczytu Wysokie (765 m n.p.m.). Kolejnym natomiast jest Przykra (818 m n.p.m.), który od Błatniej oddziela jeszcze Siodło pod Przykrą (801 m n.p.m.). Tutaj szlak niebieski z Wapienicy, łączy się ze szlakiem żółtym, który biegnie z Jaworza i razem prowadzą już na Błatnią (917 m.n.p.m.).

Zaraz za Siodłem pod Przykrą zaczyna się dość strome podejście. Bowiem do szczytu Błatniej zostało ponad 100 metrów w pionie, a odległość między przełęczą a szczytem nie jest zbyt duża.