Szarlota w Rydułtowach. Co widać ze szczytu najwyższej hałdy w Europy? Mamy zdjęcia

Co widać ze szczytu najwyższej hałdy w Europy, Szarloty w Rydułtowach? Mamy zdjęcia

Na najwyższą w Europie hałdę nasi dziennikarze wdrapywali się kilkukrotnie: mamy zdjęcia sprzed 13, 11 sprzed 6 i 3 lat, zanim ruszyły roboty przy jej częściowej rozbiórce – obecnie trwa “ścinanie” charakterystycznego stożka Szarloty.

O hałdzie zrobiło się naprawdę głośno w 2008 roku– wówczas Rydułtowy ochrzczono mianem śląskiego Hollywood. A to za sprawą napisu na hałdzie – Szarlota. Podobnie jak na słynnym wzgórzu w amerykańskiej krainie filmowej, w Rydułtowach stworzono napis Szarlota z ponad 2,5 metrowych liter – ustawionych w pobliżu czubka hałdy. Napis – o łącznej długości 20 metrów - wita wszystkich wjeżdżających do Rydułtów. Była to wspólna akcja kopalni Rydułtowy-Anna i miejscowego urzędu miasta.