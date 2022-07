Sześć dodatkowych klas w szkołach średnich w Dąbrowie Górniczej. Zainteresowanie nauką w tym mieście jest ogromne

Dąbrowskie szkoły ponadpodstawowe w tym roku dla ponad 1500 uczniów uruchomią 48 oddziałów. Ostatecznie liczba oddziałów wzrośnie jednak do 54, ponieważ - jak informuje miasto - niektóre szkoły przygotowały propozycje uzupełniające dla osób, które nie dostały się do żadnej wskazanej przez siebie placówki.

Wnioski o przyjęcie do szkoły można będzie składać w wybranej placówce od 1 do 3 sierpnia 2022 roku do godz. 15.00. Dodatkowo kandydaci, którym zabrakło punktów, by dostać się do wskazanej wcześniej szkoły, zyskali taką możliwość po decyzji o zwiększeniu miejsc w oddziałach.