Tańszy węgiel w Gliwicach i powiecie. Jak i gdzie składać wnioski, gdzie odbierać opał? Informacje praktyczne z gmin i miasta Paweł Kurczonek

Gliwice i gminy powiatu prowadzą dystrybucję węgla dla mieszkańców pixabay

W miastach i gminach jakiś czas temu ruszyła sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach. Zgodnie z ustawą, opał w niższej cenie będą mogły kupić osoby, które są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego, a także mieszkańcy, którzy dokonali zgłoszenia źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Z kręgu nabywców zostaną wykluczone osoby, które w tym roku już kupiły węgiel w cenie 2 tys. zł za tonę lub niższej. Ustawa pozwala na kupno węgla w dwóch partiach po 1,5 tony. Pierwszą partię można będzie nabyć do końca bieżącego roku, a kolejną w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023.