„Titanic" ma już 25 lat. Oto ciekawostki o filmie, których mogliście nie znać. Co kryje kasowy hit Jamesa Camerona?

„Titanic" - minęło 25 lat od premiery kultowego filmu

Gdyby nie „Titanic", obraz dzisiejszej kinematografii z pewnością wyglądałby inaczej. To jeden z najbardziej kasowych filmów w historii, który przyniósł nieprawdopodobną sławę nie tylko Jamesowi Cameronowi, ale także odtwórcom głównym ról, Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. Po premierze produkcja natychmiast stała się wielkim przebojem, zdobywając aż 13 Oscarów - to wynik, którym mogą się pochwalić tylko „Ben Hur" i „Władca Pierścieni: Powrót Króla". Dzięki niezapomnianej historii o łączącej dwa światy miłości i kultowym scenom stał się ikonicznym tytułem, a piosenka przewodnia w wykonaniu Celine Dion do tej pory pozostaje jednym z najchętniej przywoływanych przykładów muzyki filmowej.

Z okazji 25 lat od premiery „Titanic", wrócił on na kinowe ekrany. Z uwielbianym na całym świecie filmem mają okazję zapoznać kolejne pokolenia. To też znakomita szansa dla osób, które dzieło Camerona chciały w takim wydaniu zobaczyć, a nigdy nie miały możliwości. Więcej szczegółów poniżej: