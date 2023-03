Torowisko tramwajowe w Bytomiu jest źle wykonane? Nic podobnego. Wykonawca wyjaśnia, że prace przy remoncie jeszcze się nie zakończyły

Informację bytomskiego MZDiM o końcu remontu poddał w wątpliwość jeden z mieszkańców. W wiadomości przesłanej do redakcji, przebudowę torowiska linii numer 19 ocenił, jako źle wykonaną.

- To co widzę, wygląda dopiero jak przygotowanie do wykonania tej inwestycji. Jadąc tramwajem nie da się odczuć kolosalnej poprawy komfortu jazdy, nadal buja i tramwaj pokonuje górki jak przed przebudową. Dodatkowo w niektórych miejscach "już gotowego torowiska" można zaobserwować sytuacje, że tory wiszą w powietrzu i uginają się pod przejeżdżającymi tramwajami – pisał rozdrażniony pasażer.