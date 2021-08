Tragiczny wypadek w Katowicach. Młoda dziewczyna zginęła potrącona przez autobus. Dlaczego kierowca ruszył? Mężczyznę zatrzymała policja

Tragiczny wypadek w Katowicach miał miejsce 31 lipca około godziny 5.50. Młoda, 19-letnia dziewczyna została potrącona przez autobus. Za kierownicą autobusu linii 910 siedział 31-latek. Do zdarzenia doszło niedaleko przejścia dla pieszych pomiędzy ulicą Mickiewicza a Stawową. Niestety młoda dziewczyna nie przeżyła.

31-letni kierowca autobusy został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Pobrano mu krew do badań, by sprawdzić, czy nie był pod wpływem innych środków odurzających. Czytelnicy sygnalizują, że prawdopodobnie doszło do bójki, po której dziewczyna trafiła pod autobus. Policja jednak nie przekazuje informacji o wstępnych ustaleniach na temat przyczyn wypadku. Nie przesłuchano jeszcze wszystkich świadków.