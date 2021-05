Trasa DK 94 w Sosnowcu bez ograniczeń do 50 km/h. Zniknęły znienawidzone przez kierowców ograniczenia prędkości

Przypomnijmy. Ograniczenia pojawiły się tam w momencie, gdy wykonawca, firma Banimex, udostępnił kierowcom wszystkie pasy ruchu na nowiutkim, właśnie przebudowanym odcinku nowoczesnej dwupasmówki.

Choć nowa, prosta i szeroka droga kusiła kierowców, by jechać szybciej, znaki ograniczające prędkość nakazywały ograniczenie do 50 km/h. Niestety, szybko okazało się, że to dobre miejsce do kontroli kierowców. Bardzo często można tam było spotkać nieoznakowane policyjne radiowozy z wideorejestratorami. Jeszcze w środę kierowcy mogli widzieć tam granatowe, policyjne BMW w akcji.