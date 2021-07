Trwa Anielskie Lato. To wakacyjna akcja Domu Aniołów Stróżów. Rozpoczął się tydzień hobby i zajawek. To zajęcia, warsztaty i wycieczki

11. Anielskie Lato Domu Aniołów Stróżów

Już po raz jedenasty Dom Aniołów Stróżów zaprasza wszystkie dzieci, które nie mają szansy wyjechać na wakacje i zostają w tym czasie w mieście do udziału w codziennych zajęciach, warsztatach, zabawach, wyjściach czy wycieczkach. Zajęcia i warsztaty w ramach Anielskiego Lata, czyli wakacyjnej akcji Domu Aniołów Stróżów odbywają się przez całe wakacje w Katowicach - Załężu, Chorzowie - Batorym lub Sosnowcu - Juliuszu. W czasie wakacji wychowawcy wraz z wolontariuszami z Domu Aniołów Stróżów planują szereg zajęć dla dzieci i młodzieży.

- Dzieci w czasie wakacji chętniej wychodzą z domu, spędzają sporo czasu na dworze, ich dni nie mają w tym okresie żadnej struktury, często pozostają wiele godzin bez opieki. Sprzyja to niestety pogłębianiu się problemów i trudności. To dobry czas na docieranie do dzieci, które nas potrzebują, które potrzebują pomocy. Dlatego każdego dnia wychodzimy na ulice, żeby dotrzeć do dzieci, które nie mają się do kogo zwrócić - mówi Magdalena Musioł, pedagożka, odpowiedzialna w Domu Aniołów Stróżów za program pracy ulicznej na Załężu i koordynatorka Anielskiego Lata w Katowicach-Załężu.