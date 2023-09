Trwa Europejski Tydzień Mobilności. W Częstochowie będzie można jeździć "na gapę"

Idea Europejskiego Tygodnia Mobilności (ETM) (dawniej: Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu) powstała w Komisji Europejskiej w 2002 roku w celu podnoszenia świadomości na temat zrównoważonej mobilności w miastach, transportu publicznego i innych czystych, inteligentnych rozwiązań transportowych. Kampania ta uznawana jest za siłę napędową zrównoważonej mobilności miejskiej w Europie i poza nią. Na całym świecie udział w tegorocznych obchodach ETM zgłosiło 2591 miast z 41 krajów.

Główne obchody ETM odbywają się co roku między 16 a 22 września. Celem tej akcji jest zachęcenie społeczności miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania. Kampania może obejmować warsztaty, prelekcje, konkursy, działania przyczyniające się do odejścia od samochodu na rzecz czystszych środków transportu, w końcu – Dzień Bez Samochodu (mogący też mieć formę zamknięcia dla ruchu samochodowego ulicy lub pewnego obszaru).