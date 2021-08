Trwa festiwal Kino na Granicy w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Dzisiaj, 1 sierpnia, dalszy ciąg filmowej uczty. Zobacz, co się będzie działo

Przegląd Kino na Granicy to jedyna taka impreza odbywająca się na polsko-czeskiej granicy. A wszystko w pięknej sali Teatru im. Adama Mickiewicza, która zagrała kiedyś w „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy. Uczestnicy festiwalu cenią sobie też możliwość żywego kontaktu z ludźmi filmu: co roku festiwal odwiedzają gwiazdy i topowi przedstawiciele środkowoeuropejskiego kina.

SPOTKANIA PO FILMACH LUB WPROWADZENIA:

Złota ziemia / Zlatá zem (1.08, godz. 10.00, TEATR)

Dominik Jursa, Filip Fleisher

Czeskie krótkie metraże/České krátké filmy (1.08, godz. 10.00, CENTRAL)

Hranice -Lukáš Csicsely, Anatomie- Martin Adamec, Jiří, pes uprchlík- Tomasz Winski

Wizje ośmiu, Odlot / Visions of Eight: The Decathlon,Taking Off (1.08,godz.10.00, KaSS)

Zapowiedź: Radka Kadlecová (Forman Festival), Helena Vágnerová (US Embassy)