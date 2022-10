Tychy. Laureaci XVIII Międzynarodowego Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego. Zobaczcie zdjęcia

Warto zauważyć, że i on jest laureatem tego konkursu. Wygrał go w 1996 r. W jury znalazł się też m.in. inny laureat tyskiego konkursu gitarowego, z 2022r. - Jérémy Jouve z Francji.

- Konkursy są dla młodych muzyków okazją do zaprezentowania swoich umiejętności, zdobycia fanów i oczywiście nagród, które mają im pomóc w osiągnięciu celu, jakim jest światowa kariera. Dlatego cieszą się tak dużą popularnością, a w szczególnie nasz konkurs, który oferuje tak nobilitujący finał w postaci występu z orkiestrą. Nie powinno więc dziwić, że zgłaszają się tu najlepsi gitarzyści z całego świata mający już wiele nagród na swoim koncie - powiedział Marcin Dylla, przewodniczący jury XVIII Międzynarodowego Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego w Tychach.

Na XVIII Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Jana Edmunda Jurkowskiego zgłosiło się 35 gitarzystów, z których do II etapu jury zakwalifikowało 25. Z tego grona do finału weszło sześcioro. W finale - jak już zaznaczył przewodniczący jury Marcin Dylla - uczestnicy konkursu występują z Aukso Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia.Na tym etapie regulamin konkursu przewiduje dwa utwory do : Koncert nr 1 D-dur op 99, którego autorem jest Mario Castelnuovo-Tedesco oraz "Concierto de Aranjuez" Joaquina Rodriga, który jest najbardziej ulubionym utworem młodych gitarzystów i najczęściej wybieranym. W tym roku zabrzmiał aż pięć razy. Na pierwszy zdecydował się jedynie Hiszpan, Alvaro Toscano Román. Pozostali finaliści grali "Concierto de Aranjuez".