Tychy. XVIII Śląska Jesień Gitarowa, jeden z najstarszych i najlepszych festiwali gitarowych w świecie

- Śląska Jesień Gitarowa to wielka impreza międzynarodowa [w ramach której odbywa się konkurs gitarowy-red.]. Poprzez bogactwo programu, jak i poziom artystyczny jest to jeden z najlepszych i największych festiwali gitarowych na świecie - mówi Marek Nosal, dyrektor artystyczny Śląskiej Jesieni Gitarowej .

Śląska Jesień Gitarowa odbywa się w Tychach od 1986 r. co dwa lata (pandemia wydłużyła ten czas do czterech lat). To nie tylko bardzo prestiżowy konkurs gitarowy, ale wiele niezapomnianych koncertów mistrzowskich w wykonaniu największych sław gitary w świecie, a także prawykonania utworów napisanych specjalnie na ten festiwal oraz wykłady i lekcje mistrzowskie.

- Jednym z nurtów Śląskiej Jesieni Gitarowej są fuzje stylistyczne. Muzyka z pogranicza różnych stylów pojawi się m.in. na koncercie finałowym w niedzielę o 18.30 w tyskiej mediatece. Wystąpią Enrike Solinis (który zagra na gitarze barokowej) i Euskal Barrokensemble (zespół, który na instrumentach historycznych wykonuje muzykę współczesną, jak np. hiszpańskie kompozycje Manuela de Falli) - mówi Marek Nosal.