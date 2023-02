Uber, Bolt i inne z ostrzejszymi karami? Rząd planuje zwiększyć bezpieczeństwo jazdy w ramach usług transportowych

Usługi taksówkarskie. Czy kierowcy będą płacić większe kary?

Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy dotyczącej popularnych usług transportowych, a konkretnie taksówek dostępnych za pomocą aplikacji. W Polsce dwiema najpopularniejszymi firmami, które parają się tym biznesem, są Uber i Bolt. Pomimo wielkiej wygody, jaką niewątpliwie przyniosło wejście tych usług na rynek, często dyskutowanym aspektem ich funkcjonowania są rozmaite problemy z bezpieczeństwem.

Zamówienie taksówki od pośredników nie jest gwarantem tego, że wiezie nas osoba w pełni świadoma swojej odpowiedzialności. Nieraz dochodziło również do sytuacji, kiedy kierowcy popełniali przestępstwa na tle seksualnym, co wzbudzało zrozumiały lęk potencjalnych klientek i klientów. Rząd zamienia to zmienić, próbując wprowadzić szereg zmian mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów.