Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва 9 квітня Укрзалізницею. Дорогою він записав відеозвернення, у якому подякував українським залізничникам за роботу. Це справді так, Укрзалізниця демонструє справню геройську поставу і самовідданість у службі українському народу,адже з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Укрзалізниця" евакуювала три з половиною мільйона людей. Понад 470 тисяч з них було

перевезено за кордон. Cеред робочого персоналу Укрзалізниці є багато загиблих в наслідок обстрілів окупантів залізничних вокзалів та гуманітарних поїздів

Борис Джонсон виразив своє захоплення героїзмом України та всього українського народу.

Цитуючи його слова :"Ми створюємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої відданості боротьбі його країни проти варварської кампанії Росії”, - йдеться на сторінці Бориса Джонсона у соцмережі.

Також відомо, що Джонсон планує зірвати плани путіна закріпитися на сході України. Для цього Джонсон хоче передати Україні зброю, яка допоможе Збройним силам захистити Одесу - одну з можливих цілей для рф в ході її наступу.