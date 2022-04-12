Візит Бориса Джонсона до Києва. Wizyta Borisa Johnsona w Kijowie

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва 9 квітня Укрзалізницею. Дорогою він записав відеозвернення, у якому подякував українським залізничникам за роботу. Це справді так, Укрзалізниця демонструє справню геройську поставу і самовідданість у службі українському народу,адже з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Укрзалізниця" евакуювала три з половиною мільйона людей. Понад 470 тисяч з них було
перевезено за кордон. Cеред робочого персоналу Укрзалізниці є багато загиблих в наслідок обстрілів окупантів залізничних вокзалів та гуманітарних поїздів
Борис Джонсон виразив своє захоплення героїзмом України та всього українського народу.
Цитуючи його слова :"Ми створюємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої відданості боротьбі його країни проти варварської кампанії Росії”, - йдеться на сторінці Бориса Джонсона у соцмережі.
Також відомо, що Джонсон планує зірвати плани путіна закріпитися на сході України. Для цього Джонсон хоче передати Україні зброю, яка допоможе Збройним силам захистити Одесу - одну з можливих цілей для рф в ході її наступу.
Раніше, в П'ятницю 8-го квітня Борис Джонсон оголосив про постачання зброї для України на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Відповідну заяву прем'єр зробив під час спільної прес-конференції на Даунінг-стріт з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє британське видання ВВС.
Джонсон також повідомив, що Велика Британія надішле додаткове військове обладнання, включаючи зенітні ракети Starstreak і 800 протитанкових ракет.
Після зустрічі Президент України – Володимир Зеленський заявив:
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон – один із найбільш принципових противників російського вторгнення, лідер щодо санкційного тиску на Росію та оборонної підтримки України. Вітаю у Києві, друже!".
«Борис Джонсон був сьогодні дуже конкретний, і у відповідях на мої запитання Британці готові взяти шефство над відновленням Києва та Київської області», — сказав президент України.
„Це була більш ніж плідна зустріч. Переконані – маємо ще потужніше тиснути на Росію, примушуючи її до миру. Дякую за дієві санкційні заходи, за зміцнення обороноспроможності України. Розраховуємо на те, що Лондон відіграватиме ключову роль у гарантуванні безпеки нашої держави.”
Wizyta Premiera Wielkiej Brytanii Borysa Johnsona do Kijowa jest kolejnym potwierdzeniem zaangażowania Zjednoczonego Królestwa w wojnę i wyrazem solidarności i jedności z narodem Ukrainy. Wielka Brytania jest państwem które od początku wojny wspiera Ukrainę nie tylko słowem ale bolesnymi sankcjami dla Rosji, pomocą finansową oraz militarną. Wielka Brytania, również zadeklarowała pomoc w odbudowaniu Kijowa oraz innych zniszczonych miast i wprowadzenie kolejnych sankcji dla Rosji.
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