W Dąbrowie Górniczej pogracie sobie w bule. Profesjonalny bulodrom czeka w Fabryce Pełnej Życia

Bule trafiły do naszego kraju z południowej Francji, gdzie jest to bardzo popularna gra. Do Fabryki Pełnej Życia ta moda dostała się za sprawą dąbrowskiej Akademii WSB.

- Zapytali nas o budowę bulodromu, a my przekazaliśmy temat sponsorowi, spółce Szarman, który to plac zbudował. I tak na terenie Fabryki mamy oficjalną drużynę Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii oraz treningi, które odbywają się we wtorki i piątki o godz. 10.30. Wstęp dla wszystkich, zapraszamy – zachęcają przedstawiciele Akademii WSB.