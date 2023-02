W niedzielę już przedostatni odcinek ,,Sanatorium miłości”. Kto wyjedzie zakochany? Co ta Ewa wyprawia z Józkiem? Widzowie komentują

W 9 odcinku seniorzy wezmą udział w kursie samoobrony, podczas którego nauczą się kilku przydatnych chwytów i dowiedzą się jak dbać o swoje bezpieczeństwo. Później panowie zagrają w piłkę nożną, a trenował ich będzie nikt inny jak uczestnik IV sezonu „Sanatorium miłości”, Andrzej Sikorski. Po rozgrzewce seniorzy staną w szranki w rzutach karnych, a dostępu do bramki będzie strzegł Arkadiusz Onyszko, medalista olimpijski i były bramkarz reprezentacji Polski.

Rozmowy nie tylko o seksie

Intymną rozmowę w cztery oczy tym razem Marta odbędzie z Bożenką. Na co dzień wesoła i energiczna seniorka podzieli się swoimi bolesnymi doświadczeniami związanymi z chorobą i śmiercią ukochanego męża: „Z chorobą bliskiej osoby jest taka sprawa, że to się wydaje na początku, że to jest sen. Potem człowiek zastanawia się kiedy ten sen w końcu się skończy, kiedy się znowu obudzę i będzie normalnie”.

Seniorzy szykują już kreacje na pożegnalny bal, uczą się też śpiewać piosenkę – która opowiada o nich i podsumuje wszystko to co wydarzyło się podczas tego turnusu. Ostatni odcinek show zbliża się wielkimi krokami. TVP pokaże go 5 marca. Wtedy też widzowie dowiedzą się kto zostanie Królową i Królem Turnusu. Wielkim wygranymi są już Ula i Zdzichu, którzy znaleźli w Busku Zdroju siebie nawzajem. Czy ktoś jeszcze wyjedzie z Buska Zdroju z nadzieją na trwały związek?