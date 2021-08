Wjechał w płot w Dąbrowie Górniczej. Był kompletnie pijany. Auto rozbite. Dwoje pasażerów trafiło do szpitala

Dąbrowianin swoim zachowaniem wzbudził podejrzenia policjantów co do tego, czy oby wcześniej nie pił alkoholu. Po przebadaniu alkomatem okazało się, że kierujący ma prawie trzy promile alkoholu w organizmie. Jak by tego było mało, feralny kierowca zabrał ze sobą w podróż dwóch pasażerów, którzy mocno ucierpieli w wyniku całego zdarzenia. Byli to sąsiedzi nietrzeźwego kierowcy. Obaj zostali przetransportowani do szpitala.