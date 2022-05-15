Як отримати виплату "500+"? Jak otrzymać świadczenie "500+"?

Для отримання допомоги необхідно надати:
Закордонний паспорт заявника та дитини, або інші документи, що засвідчують особу на підставі яких вони перетнули кордон (якщо такі документи є).
Довідка про надання спеціального PESEL заявнику та дитині.
Номер банківського рахунку у Польщі.
Номер телефону в Польщі та e-mail.
Постанова польського суду, якщо особа, яка подає заяву, є тимчасовим опікуном
Документ, що підтверджує законність перебування та доступ до ринку праці в Польщі особи, яка подає заяву, якщо вона прибула до Польщі до 24 лютого 2022 року. До біженців у Статусі UKR не належить.
Комунікація та транспорт:
З 8 квітня набув чинності змінений тариф Метрополітального транспортного управління. Для того, щоб скористатися можливістю безкоштовного проїзду, громадянам України, які знаходять прихисток у містах та гмінах Верхньо-Сілезької Метрополії, необхідно буде під час перевірки квитків пред’явити один із таких документів:
– дійсний паспорт зі штампом про в’їзд,
– підтвердження отримання номера PESEL або інший документ, що свідчить про громадянство України і перетин кордону з 24 лютого 2022 р.
Можливість безкоштовного проїзду громадян України, які перетнули кордон з Польщею з 24 лютого, поширюється на міський громадський транспорт, який організовує Метрополітальне транспортне управління в гмінах Метрополії і ще більше десяти таких, що безпосередньо межують з нею.
Найважливіші контакти:
· Інформаційна підтримка та інфолінії - [email protected] 539 696 888
- +48 47 721 75 75 – цілодобова інфолінія
· Кризовий пункт для українців: вул. Młyńska 5, Катовіце ( www.katowice.eu/dlaUkrainy ) e-mail: [email protected]
+48 539 696 888 – доступні 24 години на добу
· Медична допомога
LUX MED ([email protected])
NFZ ( Narodowy Fundusz Zdrowia
· Збір
- Jaworzno
Biedronka (parking) ul.Grunwaldzka 265
16.00 – 18.00 – субота
16.00 – 19.00 –понеділок
16.00 – 19.00 – вівторок
- Mikołów
Sołtysówka Mokre
Dom Kultury przy Rynku
8.00 – 20.00 – понеділок – п’ятниця
- Katowice
Uniwersytet Śląski, Bankowa 12 ( тут проводиться ЗАГАЛЬНИЙ збір речей цілодобово– детальну інформацію та список терміново необхідного одягу можна знайти тут: https://us.edu.pl/zbiorka-rzeczowa -na-rzecz-studentow-i- докторанти-досягають-нас-з-україни /).
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