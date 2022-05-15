Як отримати виплату "500+"? Jak otrzymać świadczenie "500+"?

Для отримання допомоги необхідно надати:

Закордонний паспорт заявника та дитини, або інші документи, що засвідчують особу на підставі яких вони перетнули кордон (якщо такі документи є).

Довідка про надання спеціального PESEL заявнику та дитині.

Номер банківського рахунку у Польщі.

Номер телефону в Польщі та e-mail.

Постанова польського суду, якщо особа, яка подає заяву, є тимчасовим опікуном

Документ, що підтверджує законність перебування та доступ до ринку праці в Польщі особи, яка подає заяву, якщо вона прибула до Польщі до 24 лютого 2022 року. До біженців у Статусі UKR не належить.

Комунікація та транспорт:

З 8 квітня набув чинності змінений тариф Метрополітального транспортного управління. Для того, щоб скористатися можливістю безкоштовного проїзду, громадянам України, які знаходять прихисток у містах та гмінах Верхньо-Сілезької Метрополії, необхідно буде під час перевірки квитків пред’явити один із таких документів: