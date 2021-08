Zapiski z Powstania Warszawskiego na Bielanach - Hanny Marczewskiej Jolanta Pierończyk

1 sierpnia o godz. 17, jak zwykle, zawyją syreny. Nazywa się to „trening syren alarmowych”, ale nie bez kozery właśnie tego dnia o tej godzinie, kiedy w Warszawie do boju ruszyli powstańcy.To już 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Powiedziano i napisano na ten temat już wiele, ale ciągle jeszcze pojawiają się nowe, nieznane rzeczy. Do takich należą "Zapiski z Powstania Warszawskiego na Bielanach" Hanny Marczewskiej.