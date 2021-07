Zatrzymani na granicy na lotnisku Pyrzowice. Sfałszowane dokumenty i zaległe mandaty

Syryjczyk ze sfałszowanymi dokumentami

W piątek, 16 lipca, funkcjonariusze Straży Granicznej na lotnisku Katowice Airport zatrzymali jednego z pasażerów, który chciał wylecieć do Grecji. Mężczyzna pokazał strażnikom dowód cypryjski. Dokument wydał się podejrzany, co później okazało się słuszne. Dowód był sfałszowany. Mężczyzna czeka na wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej jego powrotu do kraju.