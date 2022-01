Zawaliła się kamienica Bielsku-Białej. Strażacy szukają ludzi. Dom runął w centrum miasta

Zawaliła się kamienica w Bielsku-Białej

- To był budynek niezamieszkały, pustostan. Jak strażacy dojechali na miejsce to drzwi od ulicy Celnej były pozamykane, zresztą cały obiekt również. Ale zgodnie z procedurami strażacy przerzucają teraz cegły, żeby jednoznacznie stwierdzić, że nie ma żadnych osób poszkodowanych – podkreśliła Patrycja Pokrzywa.

Kolejne zawalenie się budynku w Bielsku-Białej

To nie pierwszy przypadek, kiedy w Bielsku-Białej doszło do zawalenia się budynku. Przypomnijmy, że we wrześniu 2019 roku podczas prac remontowo-budowlanych zawaliła się kamienica przy ul. Lompy 16. W tym czasie na miejscu budowy pracowało trzech robotników. Wszyscy zdołali uciec. Policja ewakuowała kolejne pięć osób z budynku przylegającego do kamienicy.