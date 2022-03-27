Зіркова підтримка та «дошка ганьби» України. Wsparcie gwiazd i „tablica wstydu” Ukrainy

Від початку війни безліч зірок світової величини підтримали Україну та освітили тему на велику аудиторію. «Путін, припини цей напад. У смертях і руйнуваннях винен ти», - з такими словами звернувся до президента Росії американський режисер Девід Лінч. Ситуацію також прокоментували Леді Гага, Міла Йовович, Майкл Дуглас, Мадонна та інші. Міла Куніс з Ештоном Катчером пішли ж набагато далі і допомогли Україні не лише словами підтримки, а й фінансово. Зіркам вдалось зібрати 35 мільйонів доларів, за це їм особисто у розмові подякував президент України Володимир Зеленський.

Осторонь не залишаються й українські артисти. Вони вирішили об’єднатися для проведення благодійного концерту 27 березня у Варшаві. Усі виручені кошти будуть направлені на допомогу людям з України. У концерті візьмуть участь зокрема репери T-Fest, Face, Barz, а також рокгурти «Нервы» та «Пошлая Молли».