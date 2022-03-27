Зіркова підтримка та «дошка ганьби» України. Wsparcie gwiazd i „tablica wstydu” Ukrainy

Від початку війни безліч зірок світової величини підтримали Україну та освітили тему на велику аудиторію. «Путін, припини цей напад. У смертях і руйнуваннях винен ти», - з такими словами звернувся до президента Росії американський режисер Девід Лінч. Ситуацію також прокоментували Леді Гага, Міла Йовович, Майкл Дуглас, Мадонна та інші. Міла Куніс з Ештоном Катчером пішли ж набагато далі і допомогли Україні не лише словами підтримки, а й фінансово. Зіркам вдалось зібрати 35 мільйонів доларів, за це їм особисто у розмові подякував президент України Володимир Зеленський.
Осторонь не залишаються й українські артисти. Вони вирішили об’єднатися для проведення благодійного концерту 27 березня у Варшаві. Усі виручені кошти будуть направлені на допомогу людям з України. У концерті візьмуть участь зокрема репери T-Fest, Face, Barz, а також рокгурти «Нервы» та «Пошлая Молли».
З іншого ж боку повстала ще одна не менш важлива ініціатива. Український блогер та продюсер Петро Заставний започаткував платформу theylovewar.com на якій розміщуються списки артистів, політиків та публічних людей, які підтримують війну проти України. На дошку ганьби потрапляють й зірки, які мовчки толерують війну, замовчують дії агресора. Список поділений на три частини: артисти, інфлюенсери та політичні діячі.
Серед відомих людей українського походження туди вже потрапили: блогерка Софія Стужук, пропагандистка Сніжана Єгорова, репер Джиган, ведуча Регіна Тодоренко, співачки Світлана Лобода, Анна Asti, Анна Сєдокова, Таїсія Повалій, політики Нестор Шуфрич, Ілля Кива та інші.
Wsparcie znanych osób jest w tej chwili niezwykle ważne. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy nas wspierają, ale nigdy nie zapomnimy milczenia tych, od których się nie spodziewaliśmy takiego zachowania!
Kateryna Yakovleva
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