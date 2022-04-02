Звіт про воєнні дії станом на 01.04. Вічна пам'ять жертвам російської агресії

Угруповання окупаційних військ здійснює перегрупування та, імовірно, зосереджує основні зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні.

Після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взято під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка,

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків та здійснювати артилерійські обстріли міста, на захоплених рубежах переходить до оборони, здійснює перегрупування військ для відновлення наступальних дій. Фіксується додаткове підвезення боєприпасів для артилерійських підрозділів..

На Донецькому напрямку ворог продовжує здійснювати вогневий вплив та штурмові дії на окремих напрямках. Продовжує завдавати авіаційних ударів по населених пунктах.

Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку підрозділи окупаційних військ продовжують здійснювати вогневий вплив із застосуванням артилерії по позиціях наших військ. З метою покращення тактичного положення ворог намагався провести наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка.

Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!

Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..

Trwa trzydziesty siódmy dzień heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.

Federacja Rosyjska nadal prowadzi zbrojną agresję na Ukrainę na pełną skalę. Wróg kontynuuje systematyczne naloty rakietowe, bombowe i powietrzne na infrastrukturę krytyczną, budynki rządowe i osiedla ukraińskich miast.

Siły okupacyjne przegrupowują się i prawdopodobnie skoncentrują się na operacji ofensywnej we wschodniej strefie operacyjnej.

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov

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