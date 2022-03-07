Звіт про воєнні дії станом на 07.03. Raport o działaniach wojennych z 07.03

У Поліському напрямку російський окупант зосереджує основні зусилля на оточенні Києва. На основних напрямках відзначається зосередження в районі н.п. Гостомель до 2 БТГр; в районі н.п. Буча – до 3 БТГр, посилених танковими підрозділами; в районі н.п. Бородянка – до 2 БТГр; в районі н.п. Ситняки – до 2 БТГр.
На окупованих територіях ворог намагається одразу встановити адміністративно-поліцейський режим за допомогою неприхованого терору спрямованого на місцеве населення.
У Сіверському напрямку противник силами підрозділів зі складу двох загальновійськових армій та танкової дивізії Центрального воєнного округу, основні зусилля зосередив на напрямках: н.п. Бровари – до 2 БТГр; в районах н.п. Семенівка, Мена, Бобровиця – до 3 БТГр; н.п. Бориспіль - до 4 БТГр.
У Донецькому напрямку противник силами до семи БТГр продовжує наступальні дії у напрямках міст Дніпро та Запоріжжя, з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області. Незважаючи на великі втрати, просувається у напрямку Волновахи.
Окупанти здійснювали неодноразові спроби прорвати оборону в районі н.п. Старомлинівка, а також захопити н.п. Зачатівка, проте понесли значні втрати та відійшли в район н.п. Любимівка.
Одночасно ворог намагається прорвати оборону міста в районах зах. околиці Маріуполь, Старий Крим. Успіху не має.
У Таврійському напрямку загарбник силами до 17 БТГр утримує рубежі в Херсонській області. Основні зусилля зосереджує на напрямках: Миколаїв – до 2 БТГр, Вознесенськ – до 2 БТГр, Білгород-Дністровський – до БТГр, Запоріжжя – до 4 БТГр; Маріуполь – до 3 БТГр.
Противник здійснює перегрупування військ для подальшого наступу на місто Запоріжжя. Терміново відновлює злітно-посадкову смугу на аеродромі Мелітополь.
Незважаючи на велику кількість військ окупанти мають низький морально-психологічний стан. Зазнаючи втрат, підрозділи противника втрачають наступальний потенціал та масово здаються у полон Захисникам України і цивільному населенню.
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
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