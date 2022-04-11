Звіт про воєнні дії станом на 10.04. Informacja z frontu

Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Намагається прорвати оборону підрозділів Збройних Сил України у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також, окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності військ противника не зафіксовано.
В Донецькому і Таврійському операційних районах ворог здійснює артилерійські та мінометні обстріли на більшості напрямків. Проводить штурмові дії в місті Маріуполь, завдає авіаційних ударів, намагається захопити центральну частину міста.
Російські окупанти продовжили обстрілювати з артилерії Нововоронцовку, Мар’янське, Новогригорівку та Шевченкове.
У місті Нова Каховка окупанти використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення так званого “референдуму щодо створення Херсонської народної республіки”.
У Луганській області посилюються заходи російсько-окупаційних адміністрацій з примусової мобілізації населення на тимчасово окупованих територіях.
На території Донецької та Луганської областей нашими воїнами за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.
Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено тринадцять повітряних цілей: три літаки, один вертольот, п’ять БПЛА та чотири крилаті ракети.
Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!
Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..
Rozpoczął się czterdziesty szósty dzień heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.
Wróg nadal prowadzi zbrojną agresję na pełną skalę przeciwko naszemu państwu. Próbuje przebić się przez obronę jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy na terenie miasta Izyum i ustanowić pełną kontrolę nad miastem Mariupol. Okupanci podejmują również próby poprawy pozycji taktycznej dywizji w kierunku Nikołajewa.
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov [email protected]
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