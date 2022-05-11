Звіт про воєнні дії станом на 11.05 Вічна пам'ять жертвам російської агресії..

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Ізюмському напрямку угруповання зі складу окремих підрозділів 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ зосереджує основні зусилля на нанесенні вогневого ураження нашим підрозділам у визначеному районі.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій з метою взяття під повний контроль міста Рубіжне, захоплення населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк.

Не припиняє штурмових дій на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдієвському, Курахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

В місті Маріуполь ворог блокує наші підрозділи у районі заводу “Азовсталь”. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії. Наносить ракетно-бомбові удари.

На Таврійському напрямку проводить демонстративні дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій, поповнює запаси.

На Бессарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою.

Віримо у Збройні Сили України! Разом до перемоги!

Російський військовий корабель, іди н….!

«Слава нації — смерть ворогам!»