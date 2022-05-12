Звіт про воєнні дії станом на 12.05 Вічна пам'ять жертвам російської агресії..

На Донецькому напрямку підрозділи противника намагаються розвинути наступальні дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Основним завданням залишається встановлення повного контролю над Рубіжним, захоплення Лиману та Сєвєродонецька.

Для забезпечення подолання водної перешкоди агресор з території російської федерації у напрямку Кремінної перекинув техніку понтонно-мостового парку.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Кудряшівка, Сєвєродонецьк, має частковий успіх.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії у напрямку Первомайськ, Комишуваха, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник веде штурмові дії у напрямку Новобахмутівка та Новокалинове.

На Курахівському напрямку ворог наступає у напрямках Степне – Новомихайлівка, Славне – Новомихайлівка та Олександрівка – Мар’їнка. Продовжуються бойові дії.

В Маріуполі основні зусилля окупантів зосереджені на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Противник не припиняє завдавати авіаційних ударів.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ із ствольної артилерії великої потужності та реактивних систем залпового вогню.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках противник намагається покращити своє тактичне положення.

На Таврійському напрямку російські війська проводили поповнення запасів та демонстраційні дії з метою сковування дій наших військ.

Російський військовий корабель, іди н….!

«Слава нації — смерть ворогам!»