Звіт про воєнні дії станом на 12.06. Aktualna informacja z frontu

На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Для сковування дій сил оборони здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших підрозділів. Крім того, ворог обстрілював цивільну інфраструктуру неподалік Вірнопілля, Українки, Петрівки, Чепіля та Хрестища. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Мосьпанове.

На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина. Намагається закріпитись в населеному пункті Богородичне, бойові дії тривають.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. Збільшив інтенсивність застосування артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, в районах населених пунктів Шипилівка та Дронівка. Проводить перегрупування військ.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, успіху не має. Тривають бойові дії у районі Тошківки.

Українські воїни відбили наступ в районі населеного пункту Врубівка. Також противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка. Отримав рішучу відсіч та відійшов. Ворожий штурм в районі Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.