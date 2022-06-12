Звіт про воєнні дії станом на 12.06. Aktualna informacja z frontu

На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Для сковування дій сил оборони здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших підрозділів. Крім того, ворог обстрілював цивільну інфраструктуру неподалік Вірнопілля, Українки, Петрівки, Чепіля та Хрестища. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Мосьпанове.
На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина. Намагається закріпитись в населеному пункті Богородичне, бойові дії тривають.
На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. Збільшив інтенсивність застосування артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, в районах населених пунктів Шипилівка та Дронівка. Проводить перегрупування військ.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, успіху не має. Тривають бойові дії у районі Тошківки.
Українські воїни відбили наступ в районі населеного пункту Врубівка. Також противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка. Отримав рішучу відсіч та відійшов. Ворожий штурм в районі Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.
На Південнобузькому напрямку противник вів оборону, обстрілював підрозділи наших військ з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Намагався вести контрбатарейну боротьбу.
Російські окупанти цинічно обстріляли населені пункти Твердомедово, Березнегувате, Кобзарці, Квітневе та Луч.
За минулу добу втрати противника склали десять танків, шістнадцять бойових броньованих машин, сім БпЛА, понад десять одиниць автомобільної техніки та до ста п’ятдесяти осіб живої сили.
Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!
Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..
Rozpoczął się sto dziewiąty dzień heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji militarnej.
W ciągu ostatnich 24 godzin wróg stracił dziesięć czołgów, szesnaście opancerzonych wozów bojowych, siedem bezzałogowych statków powietrznych, ponad dziesięć pojazdów i do 150 ludzi.
Російський військовий корабель, іди н….!
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
[email protected]
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na Twitterze!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Przygotowania wojsk białoruskich do wojny