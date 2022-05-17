Звіт про воєнні дії станом на 17.05. Aktualna informacja z frontu

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку.
Авіація противника здійснювала ураження об’єктів цивільної та військової інфраструктури у Східній операційній зоні та промислових об’єктів у глибині території України.
На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та застосовує авіацію.
На Сєвєродонецькому напрямку, в районі населеного пункту Сиротине, в ході бойових дій ворог зазнав втрат та відійшов.
На Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в напрямку населеного пункту Вискрива, успіху не мав.
На Авдіївському напрямку окупанти вели бойові дії в напрямку населеного пункту Кам’янка, успіху також не мали.
На Курахівському напрямку противник вів наступ у напрямку населеного пункту Вугледар, успіху не мав.
На Бессарабському напрямку, внаслідок ракетного удару із російських літаків стратегічної авіації, в Білгород-Дністровському районі Одеської області уражено об’єкти цивільної інфраструктури, зруйновані приватні будівлі.
В акваторії Чорного моря, в районі острова Зміїний, відзначено ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера.
Ударна авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневі удари з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.
На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п’ять танків, один зенітно-ракетний комплекс “Тор”, шість артилерійських систем, дванадцять одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль противника.
Разом переможемо! Слава Україні!
Російський військовий корабель, іди н….!
Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..
Rozpoczęła się osiemdziesiąta trzecia era heroicznej konfrontacji narodu ukraińskiego z rosyjską inwazją wojskową. Wróg nie przestaje prowadzić działań ofensywnych we Wschodniej Strefie Operacyjnej. Wróg skoncentrował swoje główne wysiłki na kierunku donieckim.Wrogie samoloty zniszczyły infrastrukturę cywilną i wojskową we Wschodniej Strefie Operacyjnej oraz obiekty przemysłowe w głębi Ukrainy.
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
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Rosjanie atakują swoich