Звіт про воєнні дії станом на 22.03. Aktualna informacja z frontu

Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Завдання, визначені злочинним військово-політичним керівництвом росії угрупованню окупаційних військ збройних сил російської федерації, залишаються невиконаними.
З огляду на відсутність успіхів наземної фази операції, ворог продовжує активно завдавати ракетно-бомбових ударів по важливих об’єктах військової і цивільної інфраструктури з використанням оперативно-тактичної авіації, високоточної ракетної зброї та боєприпасів невибіркової дії.
На Поліському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано. Здійснюється перегрупування, закріплення на захоплених рубежах та логістичне забезпечення військ.
На Сіверському напрямку окремі підрозділи Центрального воєнного округу продовжують перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій.
На Слобожанському напрямку підрозділи Західного воєнного округу активних наступальних дій не проводили. У напрямках на Харків та Ізюм ворог намагається провести заходи з відновлення підрозділів, що втратили боєздатність, за рахунок окремих підрозділів балтійського та північного флотів. Продовжуються масовані артилерійські обстріли Харкова.
На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосередив на захопленні міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Вугледар та Маріуполь.
На напрямку Донецьк - Мар’їнка здійснив спробу наступу, успіху не мав.
Російські окупанти намагаються вести артилерійські обстріли та штурмові дії у місті Маріуполь.
Віримо у Збройні Сили України!
Trwa dwudziesty siódmy dzień heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.
Wróg nadal prowadzi zbrojną agresję na pełną skalę przeciwko naszemu państwu. Zadania postawione przez zbrodnicze przywództwo wojskowo-polityczne Rosji przed grupą wojsk okupacyjnych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej pozostają niezrealizowane.
Ze względu na brak powodzenia fazy naziemnej operacji, nieprzyjaciel nadal aktywnie przeprowadza ataki rakietowe i bombowe na ważną infrastrukturę wojskową i cywilną przy użyciu samolotów operacyjnych i taktycznych, precyzyjnej broni rakietowej i amunicji masowej.
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
[email protected]
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